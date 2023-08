Bonner Innenstadt 19 Vorschläge für die Probleme am Kaiserplatz

Und in jedem Fall sinnvoll wäre es, den Drogenkonsumraum beim nahegelegenen VfG in der Quantiusstraße auch für Konsumenten aus dem Rhein-Sieg-Kreis zu öffnen. In den kommenden Wochen wollen Stadt, Polizei und Träger der freien Sozialhilfe über ein Pilotprojekt mit diesem Ziel sprechen. Die in Büschen und Radboxen entsorgten Einwegspritzen sind ebenfalls seit geraumer Zeit ein Ärgernis. Mit der Öffnung des Rondells am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) durch die Stadt hat sich bisher nur ein Teil der Szene verlagert.