Versammlung am Kaiserplatz : Punkerszene plant Großtreffen am Wochenende in Bonn

Beim Punkertreffen im vorigen Sommer am Kaiserplatz gab es viel Ärger wegen Müll und Lärm. Foto: Michael Forst

Bonn Am Wochenende plant die Punkerszene ein Großtreffen am Kaiserplatz und Hofgarten. Das hat die ansässigen Geschäftsleute auf den Plan gerufen, die ein ähnliches Treffen von vor einem Jahr in schlechter Erinnerung haben.