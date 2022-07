Offene Szene in Bonn : Vandalismus und Verunreinigungen am Kaiserplatz nehmen zu

Blick über den Kaiserplatz auf die Kreuzkirche: Die Szene sucht sich Hauseingänge und versteckte Nischen, während sich am Brunnen Passanten treffen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Anwohner und Geschäftsleute am Kaiserplatz in Bonn beklagen zunehmende Probleme mit Vandalismus und Verunreinigungen durch Obdachlose, Drogenabhängige und Feiernde. Sie fordern einen Runden Tisch, um das Problem in den Griff zu bekommen.