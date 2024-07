Was Anlieger zur Drogenszene in Bonn sagen „Es ist schlimm, wenn sich diese Leute hier am Kaiserplatz prügeln“

Es ist ein schwüler Tag. Nur wenige Stühle sind an diesem Nachmittag auf den Außenterrassen am Kaiserplatz besetzt. Erstaunlich ruhig geht es auch am nahe gelegenen Zentralen Busbahnhof (ZOB) zu. Vermutlich, weil Ferien sind. Nur vereinzelt stehen Fahrgäste an den Haltestellen. Ein verwahrlost wirkender Mann sitzt auf der Mittelinsel auf dem Boden und döst vor sich hin. Der normalerweise stark frequentierte ZOB wirkt in dem diesigen Licht noch schäbiger als er es ohnehin schon ist. Deutlich belebter sind die Wiesen rechts und links der Unterführung zur Poppelsdorfer Allee. Dort tummeln sich zahlreiche Mitglieder der sogenannten Drogen- und Alkoholszene. Ein Mann, der gerade die Unterführung passiert, zeigt auf die neuen Sitzbänke oberhalb der Wiese, wo sich eine Gruppe von alkoholisierten Personen lautstark unterhält. „Seitdem ist es in der Unterführung ruhiger geworden, man kommt unbehelligter durch“, sagt er.