Abseits der Fußgängerzone Deshalb lohnt sich ein Besuch in der Bonner Kaiserstraße

Die schönen Häuserfassaden im Gründerzeit-Stil kündigen sich in der Kaiserstraße am Eingang der Südstadt bereits an. In einem hohen Eckhaus aus dem 19. Jahrhundert befindet sich Diana Sens „Café Sahneweiß“. In diesen Räumen hat Konditoreikunst Tradition: Schon Bundeskanzler Ludwig Erhard soll hier Marzipan- und Nugat-Pralinen verköstigt haben.