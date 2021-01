Kommunalpolitik in Bonn : Kampfabstimmung um Sitz im Verwaltungsrat der Sparkasse

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Bonn.</irspacing> Der Stadtrat hat am Donnerstagabend die Mitglieder der Fachausschüsse samt ihrer Vorsitzenden sowie die Vertreter für die städtischen Gesellschaften und Unternehmen gewählt.

In den Fachausschüssen mussten jeweils 15 Mitglieder inklusive des oder der Vorsitzenden gewählt werden. Die Zahl der Sitze für jede Partei richtet sich nach der Größe der jeweiligen Fraktion. Die Wahlen für die Fachausschüsse gingen reibungslos über die Bühne. Bei den Wahlen der Vertreter für die städtischen Unternehmen und Gesellschaften gab es dagegen eine Kampfabstimmung: es ging um die Wahl für einen Sitz im Veraltungsrat der Sparkasse Köln-Bonn, die Michael Faber (Linksfraktion) am Ende per Losentscheid gegen den Bürger Bund Bonn (BBB) für sich entschied. Ein Antrag der Gruppe Rhein-Grün, die Zahl der Sitze in den Fachgremien für die Gruppen im Rat zu erhöhen, wurde vertagt. Zu Rhein-Grün gehören die früheren Grünen-Stadtverordneten Brigitta Poppe-Reiners und Hardy Lohmeyer, die nach internen Querelen die Fraktion verlassen, ihre Mandate aber behalten haben und seither die Gruppe Rhein-Grün bilden. Da nach der NRW-Gemeindeordnung der Fraktionsstatus erst ab drei Mitglieder gilt, bilden zwei Mandatsträger einer Partei oder Vereinigung – in dem Fall auch die AfD – eine Gruppe. Laut Gemeindeordnung haben Mitglieder von Gruppen sowie Einzelstadtverordnete keinen Anspruch auf einen Sitz in einem Ausschuss mit Stimmberechtigung. Sie können aber wie jeder andere Stadtverordnete der Fraktionen auch in einem Ausschuss ihrer Wahl mit beratender Stimme vertreten sein.