Artgerechte Unterbringung gesucht : Veterinäramt der Stadt Bonn beschlagnahmt 24 Kampfhühner

Überlastung im Tierheim Albert Schweitzer in Bonn: Das Veterinäramt hat 24 Hennen, Hähne und Küken einer Kampfhuhnrasse beschlagnahmt und vorübergehend dort untergebracht. Die Tiere, die laut Veterinäramt auf einem Grundstück an der Ecke Siegburger- und Reinold-Hagen-Straße sichergestellt wurden, hatten die Besitzer in kleinen Holzkästen gehalten.