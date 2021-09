Bundestagswahl im September : Das sind die fünf Bonner Kandidaten kleiner Parteien

Bonn In den Bundestag wollen aus Bonn auch ein Satiriker und ein Marxist einziehen. Die fünf Direktkandidaten der kleineren Parteien im Porträt.

Neben den Bundestagskandidaten aus Bonn der altbekannten Parteien treten bei der Wahl am 26. September fünf weitere Direktkandidaten an.

● Jutta Acar geht für die Freien Wähler ins Rennen. Die ehemalige Bundesbeamtin (mittlerweile im „engagierten Vorruhestand“, wie sie selbst sagt) sitzt für den Bürger Bund Bonn in der Bad Godesberger Bezirksvertretung. Die 63-Jährige will sich für einen besseren Nahverkehr einsetzen und sieht die vielen Bauvorhaben in der Stadt kritisch, die „investorengetrieben“ seien und auf Dauer aus ihrer Sicht Grün- und Freiflächen vernichteten.

● Moritz Van den Bergh sitzt bereits für „Die Partei“ in der Bonner Bezirksvertretung. Seine wichtigsten Themen, die er im Fall seiner Direktwahl für die Satirepartei benannte, beschreibt er mit den Worten: „Bonn groß denken, Bonn Stärken, Bonn Verschönern, und Bonn auch einfach in einen Ort zu verwandeln an dem wir gut und gerne sterben.“ Der 32-Jährige gibt an, arbeitslos zu sein und sich in seiner Freizeit gerne mit Metal-Musik und Bier zu befassen. Im Bonner Kreisvorstand übernimmt er die Position des „Ministers für Kultur, Okkultismus und Seelenheil“.