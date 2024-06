Telekom, Deutsche Welle, Stadthaus Das kommt in Bonner Kantinen auf den Tisch

Mittags halb Zwölf in Deutschland – die ersten Leute verlassen ihre Rechner und machen sich auf den Weg in die Kantine. Wie viele es sind, weiß offenbar niemand genau, von neun Millionen ist hier die Rede, von 18 Millionen dort. Was aber feststeht: Das Essen in der Kantine hat nicht den besten Ruf. Der GA hat einige Kantinen in Bonn besucht, die Gäste reinlassen, um zu schauen, was es dort gibt und die Besucher zu fragen, wie es so schmeckt.