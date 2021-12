Online-Diskussion zur Bonner Verkehrswende : Kappung des City-Rings könnte der Anfang sein

Bereits vor dem Wegfall einer Autospur auf dem Hermann-Wandersleb-Ring staute sich hier der Verkehr. Die Umweltspur könnte mit zum Anfang einer Bonner Verkehrswende gehören. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Kappung des Bonner City-Rings und die Umweltspur auf dem Hermann-Wandersleb-Ring könnten der Anfang einer Bonner Verkehrswende sein. Das ist bei einer Online-Diskussion in der Reihe „Weltgespräch“ deutlich geworden. Die Stadt will das Ziel vorantreiben, das gefällt aber nicht allen Bonnern.



„Wir haben uns jahrelang auf das Auto ausgerichtet. Wir sind an einem Zeitpunkt, an dem dringende Veränderungen nötig werden, bei denen wir alle mitnehmen müssen. Das erfordert Mut in der Verwaltung, vor allem aber auch in der Politik.“ Die Sätze lassen aufhorchen, vor allem, weil sie aus dem Mund der Bonner Amtsleiterin und Stadtplanerin Petra Denny stammen. Und weil sie sich auf die Bonner Verkehrspolitik beziehen. Wer glaubt, das Bürgervotum bei der Kommunalwahl 2020 sei in der Verwaltung noch nicht angekommen, der wurde in der Online-Diskussion der Reihe „Weltgespräch“ der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zum Thema Mobilität der Zukunft eines Besseren belehrt. Die Kappung des City-Rings und die Umweltspur auf dem Hermann-Wandersleb-Ring könnten demnach nicht die größten Zumutungen dieser Ratsperiode für Autofahrer sein, sondern erst der Anfang einer Bonner Verkehrswende.

Stadtplanerin Denny und Annette Quaedvlieg für den ADFC-Kreisverband Bonn Rhein-Sieg spielten sich wiederholt die Bälle zu: Pro Seilbahn als innovative Ost-West-Verbindung, Mobilitäts-Knotenpunkte (Hubs) an den Stadträndern und angepasste Stellplatzpflicht für Immobilienprojekte. Lediglich unbesetzte Stellen in den zuständigen Ämtern verhinderten ein schnelleres Tempo bei der Umgestaltung, sagte Denny.

Einige sehen Verkehrswende kritisch

Allerdings möchten sich nicht alle Beteiligten bei der Verkehrswende mitnehmen lassen, zeigte die vom Journalisten Lutz Warkalla geleitete Diskussion. Klar dagegen positionierte sich Wieland Münch, Geschäftsführer bei Limbach Immobilien, stellvertretend für die Immobilienwirtschaft. Münch möchte beim Verkehr den Status quo erhalten. Es sei ein Fehler, „jahrzehntelang geplante Verkehrswege zu beschneiden“. Er wisse gar nicht, an welcher Straße in der Bonner Innenstadt man keine hohe Lebensqualität habe, sagte Münch. Lediglich am Bonner Rheinufer kann er sich eine Verkehrsberuhigung vorstellen – „aber nicht jetzt“. Erst müsse der Nahverkehr bis weit in die Region hinein massiv verstärkt, verbessert und verbilligt werden, damit dort neue Wohngebiete erschlossen werden könnten. Schließlich sei die Innenstadt voll.

Die Gestaltung von Verkehren sollte in erster Linie unter dem Aspekt der guten Erreichbarkeit durchdacht werden, empfahl hingegen Daniel Moser. Für die GIZ befasst sich Moser international mit nachhaltigen Mobilitätskonzepten. An einem erheblichen Umbau auch des lokalen Verkehrs in Bonn hin zu mehr Nachhaltigkeit führe kein Weg vorbei, um die international verbindlich zugesagten Klimaziele zu erreichen. Im Idealfall müsse niemand sein Viertel für Arbeit, Einkaufen oder Erholung verlassen, erklärte Moser. Dann fielen praktisch alle Anlässe für weite Fahrten weg.