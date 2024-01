Kneipe Session in Bonn Comedian entwickelt Karaoke mit Band statt Boombox

Bei der ab dem 9. Januar jeden Dienstag stattfindenden Veranstaltungsreihe „Livekaraoke“ in der Musikkneipe Session in der Innenstadt ist der Name Programm. Denn statt eines Playbacks, zu dem die Karaoke-Liebhaber singen, stehen den Teilnehmern professionelle Musiker zur Seite, die ihre musikalische Reise in Echtzeit begleiten.