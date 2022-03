Karneval 2022/23 : Festausschuss Bonner Karneval gibt Motto für die neue Session bekannt

Rosenmontagszug 2020 in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Festausschuss Bonner Karneval präsentiert das neue Motto für die Session 2022/23. Es soll für Zusammenhalt, Toleranz und Weltoffenheit stehen.



„Mit Pappnaas oder Höötche, mer sitze all in eenem Böötche“: So lautet das Motto für die bönnsche Karnevalssession 2022/23. Das hat der Festausschuss Bonner Karneval (FA) am Dienstag im Alten Rathaus bekannt gegeben. Die Idee dazu hatte Monika Hemmersbach aus Bornheim-Widdig. Sie setzte sich gegen mehr als 100 weitere Mottovorschläge durch.

Das neue Bonner Sessionsmotto für 2022/23. Foto: Agentur Welzenbachs

Im Beisein von Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall bedankte sich FA-Präsidentin Marlies Stockhorst bei der Bornheimer Rheinprinzessin von 2019 für ihre gelungene Idee. Die Entscheidung sei dabei „wie immer aus den Reihen des Präsidiums des Festausschusses gefallen”, so Stockhorst. „Viele der Einsendungen hatten leider wieder mal einen Corona-Bezug. Die haben wir von vorneherein ausgeschlossen, weil man leider nicht weiß, wie sich das in Zukunft entwickelt”, erklärte die Präsidentin.

Neues Bonner Karnevalsmotto drückt Zusammengehörigkeit aus

Das neue Motto drückt Zusammengehörigkeit aus, bleibt dabei allgemein. So überzeugte Hemmersbach das Präsidium – auch aufgrund der tagesaktuellen Lage in der Ukraine. „Wir haben große Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, und umso mehr passt gerade der Spruch ‚Wir sitzen alle in einem Boot‘”, so Stockhorst. Dabei habe Hemmersbach erst im vergangenen Moment den Entschluss zur Einsendung gefasst – auf den letzten Drücker. „Ich dachte, das wird eh nichts. Umso größer ist jetzt die Freude”, so die Bornheimerin. „Ich wollte ausdrücken, dass wir alle besonders jetzt zusammenhalten sollten. Egal, ob Karnevalist oder nicht, ob klein, groß, schwarz, weiß, dick oder dünn”, sagte Hemmersbach.

Sie und ihre Tochter Melina wurden anschließend von Bonna Nadine Klein und Prinz Marco Wiese mit dem Prinzenorden des Bonner Festausschusses ausgezeichnet. „Es ist eine große Ehre für mich”, freute sich die Karnevalistin.

Die Redewendung „im selben Boot sitzen“ geht auf ein lateinisches Vorbild zurück. Bereits im Jahre 53 v. Chr. findet sich in einem Brief von Marcus Tullius Cicero an den jungen Curio die Formulierung „in eadem es navi“ – sie sitzen im selben Boot. Laut Festausschuss ist also davon auszugehen, dass der ein oder andere stolze Römer, der mit Caesars Legion ins Rheinland gekommen ist, diese Formulierung bereits kannte und nutzte.

(ga)