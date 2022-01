Session 2022 in Bonn : Die wichtigsten Termine im Karneval

Session 2022 in Bonn

Die Narren und Närrinnen in Bonn freuen sich auf die Session. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bonn Bonner Karnevalsfreunde können kaum erwarten, dass am 11. November um 11.11 Uhr wieder die Kanonen vor dem Alten Rathaus die neue Session einläuten. Alle wichtigen Termine finden Sie hier.

Nach der Corona-Zwangspause in der vergangenen Session wird die Karnevalssession 2021/22 aller Voraussicht nach stattfinden können. Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem PCR-Test sollen an allen Karnevalsveranstaltungen teilnehmen können. Hier sind die wichtigsten Termine.

Eröffnung der Karnevalssession in Bonn

am Donnerstag, 11. November 2021 ab 10.30 Uhr auf dem Bonner Marktplatz unter dem Motto „Jeck jeht net weg!"

Eröffnung der Karnevalssession in Bad Godesberg

am Samstag, 13. November 2021 ab 11.11 Uhr auf dem Theaterplatz Bad Godesberg

Proklamation des Godesberger Prinzenpaares

am Freitag, 26. November 2021, ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Maritim Hotel Bonn

Proklamation des Bonner Prinzenpaares

am Freitag, 7. Januar 2022 ab 18.30 Uhr im Maritim Hotel Bonn Prinz Marco I. (Wiese) und Bonna Nadine I. (Klein)

Proklamation der Wäscherprinzessin

am Freitag, 21. Januar 2022 ab 19.11 Uhr im Brückenforum Wäscherprinzessin Lena I. (Obliers)

Weiberfastnacht mit Sturm auf das Beueler Rathaus

am Donnerstag, 24. Februar 2022 ab 9.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz erst Weiberfastnachtszug durch die Beueler Innenstadt dann Sturm auf das Beueler Rathaus und After-Sturm-Party, Rathausvorplatz

Rathauserstürmung Bad Godesberg

am Sonntag, 27. Februar 2022

ab 12.30 Uhr am Rathaus an der Kurfürstenallee

im Anschluss auf 13.11 Uhr großer Karnevalsumzug