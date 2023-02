Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei : Stadt Bonn und Polizei vermelden friedliche Karnevalstage

Die Polizei in Bonn verzeichnete bislang einen überwiegend friedlichen Karneval. Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn Die Stadt Bonn und die Polizei haben am Dienstagmorgen eine Bilanz zu den jecken Tagen gezogen. Sie fällt insgesamt positiv aus, einige Zwischenfälle gab es aber trotzdem.



Deutlich weniger Straftaten im Karneval verzeichnet die Bonner Polizei in diesem Jahr in einer ersten Bilanz nach Rosenmontag. Während die vielen Umzüge das Einsatzgeschehen der Beamten bestimmten, mussten sie deutlich weniger eingreifen als im letzten Vergleichsjahr 2020. Wie die Stadt Bonn bereits in einer Zwischenbilanz am Montag mitteilte, blicken die Einsatzkräfte des Stadtordnungsdienstes auf einen friedlichen Rosenmontag zurück.

Auch am Dienstag zieht die Polizei Bonn eine positive Bilanz. Nach vorläufigen Erkenntnissen seien 16 Strafanzeigen an Rosenmontag angefertigt worden, zehn davon waren Körperverletzungsdelikte. In zwei Fällen werde wegen Widerstands oder tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zwölf Platzverweise sprach die Polizei aus, fünf Personen seien in Gewahrsam genommen worden, die entweder betrunken waren, randaliert hatten oder einem der Platzverweise nicht nachgekommen waren.

Bis 15 Uhr am Montag hatten die Einsatzkräfte 157 Jugendliche angesprochen und sie auf Alkohol und Zigaretten kontrolliert. Eine Person erhielt einen Platzverweis. Auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst sprachen am Montag von einem friedlichen Verlauf. Bis zum Nachmittag sollen im Zusammenhang mit dem Rosenmontag zwei Einsätze mit Krankentransportwagen und vier Einsätze mit Rettungstransportwagen verzeichnet worden sein.

Stadtordnungsdienst lässt 40 Fahrzeuge abschleppen

Der Stadtordnungsdienst, der seit 6 Uhr morgens im Einsatz war, hat in Bonn insgesamt 40 Fahrzeuge, die trotz Beschilderung entlang des Zugweges im absoluten Halteverbot abgestellt waren und deren Halter kurzfristig nicht erreicht werden konnten, abschleppen lassen.

Wie die Polizei mitteilte, waren rund 300 Polizeibeamte entlang des Zugweges im Einsatz. Bis 17.45 Uhr hätten die Einsatzkräfte insgesamt sechs Platzverweise ausgesprochen und zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, sowie eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung aufgenommen. Des Weiteren haben die Beamten im Rahmen des Zuges vier Kinder zu ihren Erziehungsberechtigten zurückgebracht.

Wenige Vergehen beschäftigten die Polizei

In Wachtberg-Fritzdorf verletzte ein 21-jähriger Mann aus Bonn-Mehlem einen Wachtberger mit einer abgebrochenen Bierflasche. Der 31-Jährige kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde ambulant versorgt. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei führte auch dieses Jahr wieder Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr durch. Dabei fiel den Beamten am Montagnachmittag auf der Winterstraße in Bad Godesberg ein 35-jähriger Autofahrer auf. Ein Drogentest war daraufhin positiv. Den Mann erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

(ga)