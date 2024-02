Fahrplan-Änderungen So fahren Busse und Bahnen an Karneval in Bonn

Ab Weiberfastnacht, 8. Februar, feiern die Bonner Jecken wieder Straßenkarneval mit Umzügen, Partys und allem, was dazu gehört. Das hat Auswirkungen auf den Fahrplan der Busse und Bahnen - sie müssen umgeleitet werden, um keinem Umzug in die Quere zu kommen, oder fahren zu gewissen Zeiten öfter, um die Karnevalisten zum Umzug zu bringen. Erste Karnevalsümzüge gibt es aber auch schon ab dem 3. Februar. Wir haben aufgelistet, zu welchen Änderungen es während der Karnevalsumzüge in den Bonner Stadtteilen und in der Region kommen wird und welche Busse und Bahnen während der Karnevalstage sondermäßig öfter und in der Nacht fahren werden.