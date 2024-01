Öffnungszeiten an Weiberfastnacht und Rosenmontag So öffnen die Supermärkte in Bonn an Karneval

Die Edeka Mohr-Filialen an der Bornheimer Straße, am Lievelingsweg sowie in Dottendorf haben an Karneval zu den jeweils bekannten Öffnungszeiten geöffnet. Der Edeka am Konrad-Adenauer-Platz in Bonn hat an Weiberfastnacht geschlossen. An Rosenmontag ist er bis 14 Uhr geöffnet. Der Edeka an der Sternenburgstraße hat an Weiberfastnacht bis 14 Uhr und an Rosenmontag bis 13 Uhr geöffnet.