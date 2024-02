Öffnungszeiten in Bonn So haben Bäder und Ämter an Karneval geöffnet

Das Hardtbergbad, das Frankenbad, das Schwimmbad Friesdorf und die Beueler Bütt sind über die Karnevalstage wie folgt geöffnet: An Weiberfastnacht, 08. Februar, haben das Hardtbergbad, das Frankenbad und das Schwimmbad Friesdorf von 8 Uhr bis 10 Uhr offen, die Beueler Bütt bleibt der Mitteilung der Stadt Bonn zufolge geschlossen. Am Karnevalsfreitag, 09. Februar, hat das Hardtbergbad von 6.30 Uhr bis 15.45 Uhr geöffnet, das Frankenbad von 6.30 Uhr bis 19 Uhr, das Schwimmbad Friesdorf von 6.30 Uhr bis 15 Uhr und die Beueler Bütt von 6.30 bis 21 Uhr. Am Karnevalssamstag, 10. Februar, ist in allen vier Hallenbädern regulärer Betrieb, an Karnevalssonntag und Rosenmontag sind sie geschlossen. Ab Veilchendienstag, 13. Februar, gilt in allen Schwimmhallen dann wieder der reguläre Badebetrieb.