Jecker Banker, närrische Ärztin Das Bonner Prinzenpaar für die Session 2025 steht fest

Schon früh entstand bei Derenbach der Wunsch, einmal Bonna zu werden. So stammt die gebürtige Oberpleiserin aus einem jecken Elternhaus, in dem der Karneval stets eine große Rolle spielte. Nach ihrem Abitur am Gymnasium am Ölberg zog es Derenbach zum Medizinstudium in Mainz. Im ehemaligen Bonner Malteser Krankenhaus begann ihre ärztliche Karriere als Assistenzärztin in der Abteilung für Innere Medizin.