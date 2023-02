Bonn und die Region : Alle Karnevalszüge und alle Partys auf einen Blick

Die Jecken sind wieder los: Ein Bild vom Rosenmontagszug in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Wann wird wo an den Karnevalstagen in Bonn gefeiert? Und wo und wann gehen die Karnevalszüge in Bonn und der Region? Wir geben einen Überblick.



Der Straßenkarneval steht bereits in den Startlöchern, ab dem zweiten Februar-Wochenende ziehen die ersten Karnevalszüge durch die Straßen der Region. Ab Weiberfastnacht erreicht die fünfte Jahreszeit dann endgültig ihren Höhepunkt, bei zahlreichen Partys wird an den Karnevalstagen gefeiert.

Partys an Karneval in Bonn

Mehr als 40 Partys stehen von Weiberfastnacht bis Rosenmontag allein in Bonn an. Teils finden Kostümwettbewerbe statt.

Karnevalszüge in Bonn

In Bonn startet der Straßenkarneval mit dem Geisterzug in Graurheindorf am Freitag, 10. Februar. Seinen Höhepunkt erreicht das närrische Treiben zehn Tage später mit dem großen Rosenmontagszug in der Bonner Innenstadt.

Karnevalszüge in Siegburg, Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf und Hennef

Der erste Karnevalszug an Rhein und Sieg ist am Sonntag, 12. Februar, in Siegburg-Brückberg. Der Straßenkarneval endet mit den Zügen an Rosenmontag.

Karnevalszüge in Wachtberg

Fünf Karnevalszüge stehen 2023 in Wachtberg auf dem Programm.

Karnevalszüge in Rheinbach, Meckenheim und Swisttal

Zwischen Samstag, 11. Februar, und Veilchendienstag, 21. Februar, stehen die Züge in Rheinbach, Meckenheim und Swisttal an.

Karnevalszüge in Alfter und Bornheim

Vom Kinderkarnevalszug in Bornheim-Sechtem bis zum Veilchendienstagszug in Alfter-Ort: In Bornheim und Alfter stehen zahlreiche Züge an.

Karnevalszüge in Bad Honnef und Königswinter

Auch im Siebengebirge ziehen die Jecken in dieser Session durch die Straßen.

Karnevalszüge im Kreis Ahrweiler

Ob in Bachem, Remagen oder Sinzig: An der Ahr finden in diesem Jahr zahlreiche Züge statt.

