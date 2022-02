Digitale Karnevalssitzung am Sonntag : Höhner und Bernd Stelter zu Gast auf GA-Karnevalssitzung

Aussichten für die jecken Tage : So wird das Wetter in Bonn und der Region an Karneval Endlich geht es wieder los: Viele Jecken in Bonn und der Region freuen sich bereits darauf, in diesem Jahr zumindest wieder gemäßigt Karneval feiern zu können. Aber spielt das Wetter an den närrischen Tagen auch mit?