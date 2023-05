Neues Bonner Prinzenpaar Cornelius und Carina besteigen den Narrenthron

Die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau hat 2019 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und betreibt seitdem mit Engagement ihre eigene Mode-Boutique in Beuel in der Kreuzstraße. In ihrer Freizeit hält sich Carina mit Fitness und Tennisspielen in Form und unterstützt sooft wie möglich den 1. FC Köln im Stadion.