Zusätzliche Angebote Hier gibt es an Karneval öffentliche Toiletten in Bonn

In Richtung Innenstadt oder Altstadt verlagert sich zumindest ein Teil der Feiernden zu fortgeschrittenerer Stunde auf die linke Rheinseite in die Innenstadt oder die Altstadt. Im Zentrum sind am Bertha-von-Suttner-Platz und am Remigiusplatz (hinter dem Kiosk) sowie am Hauptbahnhof öffentlich zugängliche Toiletten zu finden. Seit vergangenem Jahr stehen WCs und Urinale bei Sanifair in der Sternstraße zur Verfügung, allerdings kostet die Nutzung ein Euro. Nach Auskunft von Sanifair öffnet die Anlage an allen Karnevalstagen von 9 bis 21 Uhr, also auch am Montag, wenn der große Rosenmontagszug durch den Stadtkern und die Altstadt zieht.