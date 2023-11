Polizei und Rettungsdienst Bonn Kaum Einsätze zum Sessionsauftakt in Bonn

Wie die Leitstellen am Sonntagmorgen sagten, war der Samstag vergleichsweise ruhig und es gab nur wenig Einsätze. Bei der Polizei kam es nicht zu nennenswerten Einsätzen mit Karnevalsbezug, hieß es am Sonntag. Auch den Rettungsdienst in Bonn beschäftigten die Karnevalisten kaum.