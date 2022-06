Prinz und Bonna : Neues Bonner Prinzenpaar für die kommende Session vorgestellt

Bonn Bonn hat ein neues Prinzenpaar für die kommende Karnevals-Session. Prinz und Bonna lernten sich kurz vor der Bekanntgabe kennen.

Marlies Stockhorst wird auch künftig an führender Stelle im bönnschen Fastelovend aktiv sein. Sie kandidiert jetzt zum dritten Mal als Präsidentin des Festausschusses Bonner Karneval. In dieser Funktion will sie das große Jubiläum im Jahr 2026 vorbereiten: 200 Jahre Bonner Karneval.

Das neue Tollitätenpaar erlebte am heutigen Mittwoch morgens früh ein Blind Date: sie lernten sich erst zwei Stunden vor der ersten Bekanntgabe kennen. Christoph Wagner lebt mit seiner Partnerin in Wachtberg. Nadine Klein wohnt in Beuel. Das Tollitätenpaar regiert unter dem Sessionsmotto „Mit Pappnaas oder Höötche, mer sitze all in eenem Böötche“. Die Proklamation des Prinzenpaares findet im Hotel Maritim am Freitag, 6. Januar 2023, statt.