Karneval in Bonn Das sind die wichtigsten Termine für die Session 2023/2024

Zwar schon vergangene, aber dennoch wichtige Termine für die Session in Bonn und der Region sind die Proklamationen. Die Proklamation des Godesberger Prinzenpaares fand wie in der vergangenen Session auch am 18. November 2023 im Brückenforum Bonn-Beuel statt. Am 5. Januar 2024 wurde dann auch das Bonner Prinzenpaar im Maritim Hotel proklamiert.