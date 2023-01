Teilweise verkürzte Öffnungszeiten : So haben Bäder und Ämter in Bonn an Karneval geöffnet

So haben Bäder und Ämter in Bonn an Karneval geöffnet

An Karneval gelten in den Bäder und bei der Stadtverwaltung in Bonn veränderte Öffnungszeiten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

An Karneval ist im Rheinland alles im Ausnahmezustand. Die Stadtverwaltung und auch die Schwimmbäder haben daher kürzer geöffnet oder sogar ganz geschlossen. Ein Überblick.

An Weiberfastnacht, Donnerstag, 16. Januar, hat die Verwaltung bis 12 Uhr geöffnet. Die Dienststellen im Rathaus Beuel bleiben an diesem Tag aufgrund der Rathauserstürmung durch die jecken „Wiever“ den ganzen Tag geschlossen, teilt die Stadt Bonn mit. An Karnevalsfreitag, 17. Februar, und Veilchendienstag, 21. Februar, gelten die regulären Öffnungszeiten. Am Rosenmontag, 20. Februar, bleibt die Stadtverwaltung geschlossen.

Öffnungszeiten der Schwimmbäder an Karneval

Das Hardtbergbad, das Frankenbad und die Beueler Bütt sind über die Karnevalstage wie folgt geöffnet: An Weiberfastnacht, 16. Januar, sind das Hardtbergbad und das Frankenbad von 6.30 bis 10 Uhr offen, die Beueler Bütt bleibt der Mitteilung der Stadt Bonn zufolge geschlossen. An Karnevalsfreitag, 17. Januar, herrscht im Hardtbergbad regulärer Badebetrieb, das Frankenbad und die Beueler Bütt sind von 6.30 bis 20 Uhr geöfnet. Am Karnevalssamstag, 18. Januar, ist in allen drei Hallenbädern regulärer Betrieb, an Karnevalssonntag und Rosenmontag sind sie geschlossen. Ab Veilchendienstag, 21. Februar, gilt in allen Schwimmhallen dann wieder der reguläre Badebetrieb.