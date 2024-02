Karneval in Bonn An Weiberfastnacht mit dem Ordnungsamt unterwegs

Der Schritt in den Karneval, da macht Beuel keine Ausnahme, ist wie der Gang über eine unsichtbare Grenze. Wo sind auf einmal die normalen Leute hin? Plötzlich sind alle verkleidet. Sie sprechen eine seltsame Sprache, essen überdurchschnittlich viele Bockwürste mit mittelscharfem Senf, trinken pappsüßen grünen Likör aus winzigen Fläschchen. Und dann wären da noch die mal mehr, mal weniger bunten Kostüme. Gerade eben zog eine dunkle SWAT-Einheit (Special Weapons and Tactics) an einem vorüber. Wenig später stehen auf dem Rathausplatz fünf zu Biene Majas gewandete Damen in beängstigend dünnen Strumpfhosen und üben sich im Ententanz bei fünf Grad und Nieselregen.