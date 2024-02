Kommentar zur laufenden Karnevalssession Karneval lenkt nicht nur ab, sondern gibt auch Halt

Meinung | Bonn · Der Karneval in Bonn und der Region schafft in dieser Session einen Spagat, den ihm viele nicht zugetraut haben. Ob „Bunt statt Braun“, „It’s a dress, not a yes“ und „No! K.o.“ - viele Kampagnen zeigen, dass die Antennen der Karnevalisten sehr sensibel justiert sind, sagt unser Autor.

Von Holger Willcke Redakteur Beuel

11.02.2024 , 17:57 Uhr

Jecke feiern beim Beueler Rathaussturm. Foto: Benjamin Westhoff

Was ist das für eine Session! Der Karneval schafft einen Spagat, den ihm viele Nicht-Karnevalisten nicht zugetraut haben. Es wird fröhlich gefeiert und zugleich ernsthaft und mahnend Stellung bezogen. Klare Kante zeigen – das ist den Menschen im organisierten Brauchtum genau so wichtig wie denen, die sich mehr vom Straßenkarneval angezogen fühlen.