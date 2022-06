Festausschuss Bonner Karneval stellt am Mittwoch das neue Prinzenpaar vor : „Karneval muss wieder ans Laufen kommen“

Wenn Marlies Stockhorst nicht in Sachen Karneval unterwegs ist, genießt sie ihre Freizeit im heimischen Garten. Foto: Benjamin Westhoff

Interview Bonn Marlies Stockhorst wird auch künftig an führender Stelle im bönnschen Fastelovend aktiv sein. Sie kandidiert jetzt zum dritten Mal als Präsidentin des Festausschusses Bonner Karneval. In dieser Funktion will sie das große Jubiläum im Jahr 2026 vorbereiten: 200 Jahre Bonner Karneval.