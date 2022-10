Vorverkauf läuft : Karnevalisten in Bonn bereiten sich auf die neue Session vor

Termine der Session 2022/23

In Bonn wird am Freitag, 11. November, ab 10.30 Uhr auf dem Marktplatz der Karnevalsauftakt gefeiert. Das Motto der Session lautet „Mit Pappnaas oder Höötche, mer sitze all in eenem Böötche“. Die Bad Godesberger Jecken läuten die Session am Samstag, 12. November, ab 11.11 Uhr auf dem Theaterplatz ein. Außerdem gibt es verschiedene Auftaktveranstaltungen von Karnevalsgesellschaften im ganzen Stadtgebiet.

Bereits am Freitag, 18. November proklamieren, die Godesberger ihr Prinzenpaar im Beueler Brückenforum. Am Freitag, 6. Januar, erhalten Prinz und Bonna ihre Insignien im Maritim Hotel, einen Tag später ist das Bonner Kinderprinzenpaar in der Mehrzweckhalle der Auerberger Bernhard-Schule an der Reihe. Die Beueler Wäscherprinzessin wird am Freitag, 20. Januar, im Brückenforum proklamiert. Sie erstürmt an Weiberfastnacht, 16. Februar, das Beueler Rathaus. In Bad Godesberg und LiKüRa gehen die großen Züge am Sonntag, 19. Februar, während das Bonner Prinzenpaar das Alte Rathaus erstürmt. Am 20. Februar starten die der Rosenmontagszüge.