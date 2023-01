Kasalla, Querbeat, Miljö : Das sind die Karnevalshits der Session 2023

Was sind die Karnevals-Hits der aktuellen Session 2023? Foto: brokenwingedbird09 / Pixabay

Bonn und Region „Pirate“ von Kasalla oder „Nie mehr Fastelovend“ von Querbeat sind aus dem Karneval schon nicht mehr wegzudenken. Aber was sind die Hits der Session 2023, was die besten Klassiker? Wir verraten es euch.



Die Frage ist jedes Jahr zu Karneval wieder aktuell: Was ist der Hit der Session? So einfach die Frage klingt, so schwer ist sie, zu beantworten. Denn die Karnevalshochburg Köln gilt zurecht als Musikerstadt. Klar, dass ständig neue Kandidaten nachkommen. Und das, wo schon viele Hits vorhanden sind, die eigentlich kaum zu schlagen sind. Und das Umland lässt sich auch nicht lumpen und steuert weitere Hoffnungsträger bei.

Und so hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein schöner Kanon der Karnevalshits entwickelt. Sortiert nach Klicks auf Youtube und Facebook gibt es auf der Homepage „Kölner Karnevalslieder“ eine vorläufige Hitliste der Karnevalssongs 2023. Aber auch die Klassiker wollen wir in diesem Artikel nicht vorenthalten. Nach gleichen Kriterien sortiert, hat „Kölner Karnevalslieder“ auch ihnen eine Hitliste gewidmet.

Wir stellen elf Lieder vor, an der die Jecken in diesem Jahr nicht vorbeikommen, darunter sechs Neuheiten und fünf Klassiker.

Die beliebtesten Karnevalsneuheiten 2023

Kasalla und Eko Fresh: "Jröne Papajeie"

Mit Kasalla und Eko Fresh haben sich zwei Schwergewichte der kölschen Musikszene zusammengetan. Unter dem YouTube-Video hagelt es Lob der Fans. In "Jröne Papajeie" geht es nicht nur um die grünen Papageien, die sich in Köln und Bonn wohlfühlen, sondern darum, dass Köln eine Stadt voller bunter Vögel ist.

Brings: Mir sin Kölsche

Mit „Mir sin Kölsche“ haben Brings 2022 einen Karnevalshit herausgebracht, der einen großen Rundumschlag um das Kölner Lebensgefühl und die Themen, die diese besondere Millionenstadt ausmachen, wagt.

Planschemalöör: Eat Sleep Alaaf Repeat

„Kurze blaue Hosen, Songs, die Herzen brechen und ein charmanter Hauch der großen Boybands aus den 90ern“, so beschreiben sich die Jungs der 2018 gegründeten Kölner Band Planschemalöör. Mit ihrer 2022 veröffentlichten Single „Eat Sleep Alaaf Repeat“ dreht die Band den Karnevalsmotor auf Hochtouren und zeigt sich bereit für Konfetti, Liebe und Alaaf.

Die Räuber: Wigga Digga

Seit über 30 Jahren macht die Band Die Räuber schon die Kölner Karnevalsszene unsicher. 2022 lieferten sie der Session mit „Wigga Digga“ einen neuen Hit zum Feiern. Darin geht es nämlich darum, wie schwer es ist, sich von Tresen zu lösen und nach Hause zu gehen. Mit allen Mitteln wird die Zeit des Feierns ausgedehnt.

Ramon der singende Türsteher: Kölsche Seniorita

Früher war Ramon der singende Türsteher Bodyguard für bekannte Rap und Hip-Hop Größen wie Eko Fresh, Summer Cem oder Raptile. Diesen Einfluss wollte der Karnevalssänger in seinem neuen Hit “Kölsche Seniorita“ nicht übergehen. Es entstand ein Song im Hip-Hop Sound, der aber etwas von dem kölschen Flair behalten hat.

Cat Ballou: Lass uns nicht geh'n

Der 2022 erschienene Song von Cat Ballou „Lass uns nicht geh'n" ist eine Ode auf das Leben und die Freundschaft. Die Band behandelt darin die simple und doch wichtige Frage: Warum soll man eigentlich aufhören, wenn es am schönsten ist?

Die beliebtesten Karnevalsklassiker

Brings: Kölsche Jung

Sentimental wird der Rheinländer beim „Kölsche Jung“ - der typische Rauswerfer, wenn die Kneipe nun wirklich mal schließen muss. Die Mitglieder von Brings sind und bleiben echte „Kölsche Jungs“.

Kasalla: Pirate

„Dreimol Kölle ahoi“ heißt es bei Kasalla. 2011 noch Newcomer, 2023 auf keiner Party, keiner Sitzung und aus keiner Kneipe wegzudenken - die Kölschrocker machen auch weiterhin ihrem Namen alle Ehre. Ihre Debütsingle „Pirate“ hat bereits einen Platz im rheinischen Karnevals-Kanon inne.

Brings: Polka, Polka, Polka

Seit 2014 feiern die Jecken zum Brings-Hit „Polka, Polka, Polka“. Hat sich die Melodie erst einmal in den Kopf gesetzt, dann verschwindet sie so schnell nicht mehr und bewirkt das, was der Songtext beschreibt: Doch wenn mir zusamme singe, Dann weet dat uch joot klinge, Wat sull uns schon passiere, Sulange mer et Lävve fiere.

Cat Ballou: Et jitt kei Wood

"Et jitt kei wood" wird zehn Jahre alt – und noch immer dürfen Cat Ballou und ihre Kölner Hymne auf keiner Karnevalsparty fehlen. Sofort betätigt der Songtext die Liebe zur Heimat, zum Rheinland und seinen Karneval.

Paveier: Leev Marie

Die Paveier kehren in ihrem Hit „Leev Marie“ die typischen Karnevalsgesetze (siehe „Ich ben ne Räuber“) um und behaupten: „Ich bin kein Mann für eine Nacht“. Wer’s glaubt, der darf sich mit dem Song im Ohr im Karneval auf die Suche nach der „wahren Liebe“ machen.

(ga)