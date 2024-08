Karneval in Bonn 2024/2025 Dreimal Buschdorf Alaaf: Das ist das Dreigestirn für die nächste Session

Buschdorf hat für die kommende Session ein eigenes Dreigestirn vorgestellt: Mark Tielmann, Dominik Krasny und Arne Hofmann wollen die bevorstehende Karnevalssession in ihrem Ortsteil beleben. Sie wurden am Samstag, 24. August, auf der zukünftigen Hofburg Alt Buschdorf Mitgliedern des Karnevalsausschusses Buschdorf und befreundeten Vereinen präsentiert. „Aus einer anfänglichen Schnapsidee dreier Freunde geboren, wollen die drei das karnevalistische Buschdorfer Dorfleben nun aktiv in diesem Jahr mitgestalten“, teilte Carsten Kleusch, stellvertretender Vorsitzender des Karnevalsausschusses, mit.