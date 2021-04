Übergabe mit Sebastian Pufpaff : Karnevalsverein überreicht Spende an Kinderhospizdienst

Bonn Das Tanzcorps „Sackmarie“ und Kabarettist Sebastian Pufpaff haben eine Spende an den Kinder- und Jugendhospizdienst überreicht.

In Zeiten der Krise muss man zusammenhalten – und auch mal aus der Not eine Tugend machen. So wie das noch recht junge Bad Honnefer Tanzcorps „Sackmarie“, das angesichts der ausgefallenen Karnevalssession 2020 die Mitgliedsbeiträge nicht für närrische, sondern für soziale Zwecke einsetzen wollte und kurzerhand drei regionale Projekte mit einer Geldspende bedachte. Am vergangenen Donnerstag erhielt auf diese Weise der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD) Bonn einen Scheck über 2500 Euro, die dessen Pressesprecher Thomas Meier nur zu gerne von Sackmarie-Schatzmeister Christian Simon und dem Kabarettisten Sebastian Pufpaff in Empfang nahm. „Wir freuen uns sehr über diese großzügige Geste“, betonte Meier. „Durch Corona sind uns – wie vielen anderen Vereinen auch – viele Spenden weggebrochen, während wir gleichzeitig höhere Ausgaben etwa für Masken, Schutzkleidung und Selbsttests haben. Wir begleiten weiterhin rund 30 Familien mit Kindern, die an einer lebensverkürzenden Krankheit leiden, und unsere Arbeit erfordert häufig schlichtweg einen intensiven Körperkontakt. Das stellt gerade in der aktuellen Situation besondere Anforderungen an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter.“