Veranstalter BonnLive zieht ein Im Bonner Karstadt-Gebäude öffnet bald Kulturzentrum seine Pforten

Das frühere Karstadt-Gebäude bekommt ein Kulturzentrum: Der Veranstalter BonnLive, der in den vergangenen Jahren viele Konzerte in die Bundesstadt gebracht hat, eröffnet im fünften Obergeschoss eine Kultur-, Konzert- und Veranstaltungslocation. Den Mietvertrag dafür hat BonnLive am Mittwoch mit der Aachener Grundvermögen als Eigentümerin der Immobilie unterschrieben. In zwei Jahren soll Eröffnung sein. Ins Erdgeschoss sowie in der ersten und zweiten Etage will der Düsseldorfer Textiler Peek&Cloppenburg voraussichtlich im Juni einziehen. Ursprünglich war als Eröffnungstermin Anfang April vorgesehen.