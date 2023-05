Veranstalter BonnLive zieht ein Im Bonner Karstadt-Gebäude eröffnet ein Kulturzentrum

Das Karstadt-Gebäude bekommt ein Kulturzentrum: Der Veranstalter BonnLive, der in den vergangenen Jahren viele Konzerte in die Bundesstadt gebracht hat, eröffnet im fünften Obergeschoss eine Kultur-, Konzert- und Veranstaltungslocation. Den Mietvertrag dafür hat BonnLive am Mittwoch mit der Aachener Grundvermögen als Eigentümerin der Immobilie unterschrieben. In zwei Jahren sollen die Räume eröffnen.