Projekt in der Innenstadt Breite Unterstützung für BonnLive im ehemaligen Karstadt

Nachdem die Macher von BonnLive verkündet haben, einen Veranstaltungssaal in der fünften Etage des ehemaligen Karstadt-Gebäudes in der Bonner Innenstadt zu eröffnen, gibt es in der Stadtgesellschaft viel Lob. In rund zwei Jahren sollen die Räume, die bis zu 900 Gäste fassen, fertig sein. Der Zeitraum hängt unter anderem davon ab, wie schnell die Etage umgebaut wird und die Stadt Bonn dafür die Genehmigungen erteilt. Zu letzteren teilt die Stadt Bonn mit, dass man das Vorhaben prüfe, sobald die erforderlichen Unterlagen vorlägen.