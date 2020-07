120 Mitarbeiter betroffen : Keine Rettung für Bonner Karstadt-Filiale

Bonn Die Bemühungen der Stadt Bonn und der Aachener Grundvermögen waren umsonst: Die Karstadt-Filiale in der Innenstadt soll Ende Oktober schließen. Rund 120 Angestellte sind davon betroffen.

Offensichtlich hat das Angebot der Aachener Grundvermögen, die Miete für die Bonner Karstadt-Immobilie an der Poststraße zu senken, nicht ausgereicht: Wie der General-Anzeiger erfahren hat, will der Konzern seine Filiale in Bonn Ende Oktober schließen. In den oberen Stockwerken des Gebäudes weisen bereits Schilder auf die bevorstehende Schließung hin.