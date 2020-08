Schließung zum 1. November : Interessenten für das Karstadt-Haus in Bonn

Interessenten für das Karstadt-Haus in Bonn

Bonn Nach Angaben der Vermieterin und der Stadt Bonn gibt es Interessenten für eine Nachnutzung des Karstadt-Hauses an der Poststraße. Der Einzelhandelsverband spricht sich derweil für ein Shop-in-Shop-Konzept aus.

Für eine Nachnutzung des Karstadt-Gebäudes nach der Schließung zum 1. November scheint es Interessenten zu geben. Das haben Nachfragen bei der Vermieterin, der Aachener Grundvermögen, und bei der Stadt Bonn ergeben. „Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit potenziell an einer Nachmietung interessierten Akteuren“, sagte die Sprecherin der Aachener Grundvermögen, Sonja Nees. Der „Status quo der Gespräche“ sei vertraulich. Wann mit einer Folgevermietung zu rechnen sei, wäre nach Ansicht der Vermögensverwaltung „zum jetzigen Zeitpunkt rein spekulativ“.

Stadtsprecherin Monika Hörig berichtete ebenfalls von mehreren Interessenten, ohne eine Zahl zu nennen. „Der OB ist in ständigem Austausch mit der Aachener Grundvermögen und anderen Vermietern und ist über die Entwicklung informiert“, hieß es weiter. Für die Stadt, die das Grundstück der Liegenschaft in der Poststraße an die Aachener Grundvermögen verpachtet, sei entscheidend, „dass die Nutzung zur Attraktivität der Bonner Innenstadt beiträgt“.