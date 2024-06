Neuheit in der Bundesstadt Karten-App von Apple zeigt für Bonn nun ÖPNV-Informationen in Echtzeit an

Wo bleibt die Bahn? Und in welchen Bus steige ich dann um? Fragen wie diese können sich Nutzerinnen und Nutzer von Apple-Produkten in Bonn nunmehr leichter beantworten. Auf der Karten-App des Unternehmens werden Bus- und Zugverbindungen in der Bundesstadt seit Kurzem in Echtzeit angezeigt. Hierbei können sich die Nutzerinnen und Nutzer laut Apple über Ankunfts- und Abfahrtszeiten, doch auch über Ausfälle ihrer Verbindungen und Informationen zu weiteren Anschlüssen informieren. Auch sei einsehbar, wo sich der jeweilige Bus oder Zug gerade befände.