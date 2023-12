Kommentar zur Bonner CDU Karussell angeschoben

Nun ist das Kandidatenkarussell in der Bonner CDU also vor dem Jahreswechsel kräftig angeschoben. CDU-Ratsfraktionschef Guido Déus will um das Amt des Oberbürgermeisters kämpfen als bisher einziger Kandidat in seinen Reihen. Nach guter alter demokratischer Sitte konkurrieren bislang der aus Funk und Fernsehen bekannte Corona-Berater der Bundesregierung, Professor Hendrik Streeck, und der Bonner Kreisvorsitzende Christoph Jansen um die Bundestagskandidatur.