Veranstalter verschiebt Show : Kasalla-Konzert im Kulturgarten wegen Unwetter abgesagt

Bonn Das Kasalla-Konzert im Bonner Kulturgarten fällt aus. Aufgrund des drohenden Unwetters hat der Veranstalter die Show am Sonntagabend abgesagt. Ein Ersatztermin steht bereits fest.

Um 19.30 Uhr am Sonntagabend sollte die Band Kasalla im Kulturgarten auftreten. Aufgrund der offiziellen Unwetterwarnung hat der Veranstalter BonnLive die Show abgesagt. Das gaben die Veranstalter am Nachmittag über Facebook bekannt. „Die Kasalla Show wird wegen des bevorstehenden Gewitters und Regens verschoben“, heißt es auf deren Facebook-Seite.

Ausweichtermin ist der 21. Juli. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer an diesem Tag verhindert ist, bekommt die Karten laut Veranstalter erstattet. Auch die Show „Pippi in Taka-Tuka-Land“ vom Jungen Theater Bonn kann am Abend aufgrund des Wetters nicht stattfinden. Ein Ersatztermin für die Show steht noch nicht fest.