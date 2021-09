Langjährige Direktorin des Contra-Kreis-Theaters : Katinka Hoffmann ist mit 83 Jahren verstorben

Bonn Das Contra-Kreis-Theater trauert um seine langjährige Direktorin Katinka Hoffmann. Die bekannte Schauspielerin, die sowohl auf der Bühne wie auch im Fernsehen und Hörspiel erfolgreich war, verstarb am 6. September im Alter von 83 Jahren in Bonn.

Katinka Hoffmann, die langjährige Direktorin und Schauspielerin des Contra-Kreis-Theaters, ist am 6.9.2021 im Alter von 83 Jahren in Bonn gestorben. Die am 6. Januar 1938 geborene Hoffmann hatte im Jahr 1965 als jüngste Theaterdirektorin Deutschlands die Leitung des Contra-Kreis-Theaters in Bonn übernommen und prägte über Jahrzehnte das Bonner Kulturleben.