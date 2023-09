Schnellere Umsetzung bei Fundtieren Bonner Koalition will Kastrationsverordnung für Katzen verschärfen

Mit dem Wunsch einer solchen Änderung der Verordnung war das Bonner Tierheim an die Koalition herangetreten. Die Zahl der nicht kastrierten Fundtiere steige seit Corona wieder extrem an, sagt Leiterin Julia Zerwas. Jede Katze komme im Heim erstmal in Quarantäne, die sie nur kastriert verlassen dürfe. „Die Quarantäne wird immer voller“, sagt die Tierheimleiterin. Sie und ihr Team haben sich mehrere Katzenschutzverordnungen anderer Kommunen angeschaut und bei etwa zehn einen solchen Zusatz mit zeitlicher Begrenzung gefunden.