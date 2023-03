Galeria-Kahlschlag trifft NRW schwer Die Filiale in Bonn bleibt, Siegburg schließt

Beim Warenhaus-Konzern Galeria sollen der neuerlichen Sanierung auch 15 Filialen in Nordrhein-Westfalen zum Opfer fallen. Der Schließungsliste zufolge, die am Montag dem Aufsichtsrat des Konzerns bei dessen außerordentlicher Sitzung präsentiert wurde, ist unter anderem die Filiale in Siegburg betroffen. Ende Januar 2024 soll sie schließen. Insgesamt stehen 52 Häuser auf der Liste. Die Filialen in Bonn, Euskirchen sind nicht betroffen.