Galeria-Kahlschlag trifft NRW schwer : Die Filiale in Bonn bleibt, Siegburg schließt

Schließt Ende Januar 2024: Die Kaufhof-Filiale in Siegburg. Foto: Nadine Quadt

Essen/Siegburg Von den 52 Häusern, die jetzt geschlossen werden sollen, liegen 15 in NRW, auch die Filiale in Siegburg ist betroffen. Bonn steht nicht auf der Liste. Mehr als 4500 Arbeitsplätze werden bundesweit verschwinden, der Betriebsrat sieht sogar noch mehr Jobs in Gefahr.