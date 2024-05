Koalition lehnt FDP-Antrag ab Kein neues Straßenbaumkonzept für Bonn nach Ärger um Baumpflanzungen

Bonns Umweltamtsleiter David Baier führte vor dem Ausschuss aus, die Zahl der Hitzetage in Bonn habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Hohe Bäume mit einer großen Baumkrone und einer ausreichend dimensionierten Baumscheibe für die Wasserversorgung seien in der Lage, an heißen Tagen die Temperatur darunter um vier bis fünf Grad zu senken. Baier sagte auch, die Verwaltung sei gewillt, die Bürger in der Zukunft besser in ihre Planungen einzubeziehen.