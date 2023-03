Bonner Stadtrat beschließt Umbau der Rathausgasse Kein Radweg vor der Bonner Uni

Die Stadt soll die Straßenachse Rathausgasse/Am Hof/Wesselstraße am Rande der Fußgängerzone als ebene, barrierefreie Fläche ohne einen baulich abgetrennten Zwei-Richtungs-Radweg weiterplanen. Mit knapper Mehrheit votierte der Stadtrat am Donnerstagabend für die öffentlich durchaus umstrittene Variante. Sie beruht auf einer Empfehlung der Stadtverwaltung. Der Radverkehr in Fahrtrichtung Busbahnhof soll auf der Fahrspur mit Autos und Bussen rollen. In der Gegenrichtung zum Rhein ist ein Radstreifen vorgesehen. Die Sicherheit für Radler soll mit optischen Elementen wie Piktogrammen gewährleistet werden. Ein Teil des sogenannten motorisierten Individualverkehrs – ausfahrende Autos aus der Marktgarage und täglich 920 Busse – soll perspektivisch nicht mehr diesen Weg nehmen müssen.