Inzidenzwert über 200 : Keine Ausgangssperre in Bonn, aber Böller- und Alkoholverbot

Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner spricht am Montag über die verschärften Maßnahmen, nachdem der Krisenstab getagt hat. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen prüft der Krisenstab der Stadt Bonn neue Maßnahmen wie ein Böller- und ein Alkoholverbot. Ausgangsbeschränkungen soll es aber vorerst nicht geben.

Die Stadt Bonn reagiert mit einem generellen Feuerwerksverbot an Silvester und dem Appell an die Bürger, ihre Kontakte drastisch einzuschränken auf die steigenden Coronavirus-Infektionszahlen. Das verkündeten OB Katja Dörner und Stadtdirektor Wolfgang Fuchs am Montag, nachdem der städtische Krisenstab zusammengetreten war. Weitere Verschärfungen seien zunächst nicht geplant, man habe sich bewusst gegen eine Ausgangssperre entschieden. „Aus unserer Sicht reichen die jetzigen Maßnahmen aus, um die Inzidenz einigermaßen in den Griff zu bekommen“, sagte Fuchs.

Dass sich der Krisenstab auch außerhalb seiner regelmäßigen Treffen beriet, ist der Sieben-Tage-Inzidenz geschuldet. Während sie laut Stadt derzeit knapp unter dem Wert von 200 liegt, weist das Landeszentrum bereits einen Wert von knapp über 200 aus. Mit dem Überschreiten dieser Schwelle sind laut Fuchs nicht automatisch neue Regelungen für die Bevölkerung verbunden: „Die Inzidenz von 200 löst nur bestimmte Informationspflichten dem Land gegenüber aus.“ Wie Dörner erläuterte, werde sich die Stadt bei ihrem Handeln an die Vorgaben des Landes halten, die jetzt in eine neue Corona-Schutzverordnung gefasst werden. Demnach prüfe man ein generelles Verbot für Feuerwerke aller Art sowie ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. „Die Situation beunruhigt mich, weil die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht das erhoffte Ergebnis geliefert haben.“

Was feststeht: Alle Dienstgebäude der Verwaltung sind ab Mittwoch bis zum 10. Januar nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung für den Publikumsverkehr geöffnet. Bereits vereinbarte Termine behalten ihre Gültigkeit. Zudem schließen viele öffentliche Einrichtungen wie das Stadtarchiv und die Stadthistorische Bibliothek. Die Musikschule stellt bis auf Weiteres auf digitale Unterrichtsformate um. Bei der Volkshochschule Bonn werden – voraussichtlich mit Ausnahme der Integrationskurse – alle Kurse unterbrochen, beendet oder im Online-Verfahren weitergeführt. Durch Schließungen und Pausen freiwerdendes städtisches Personal, wozu beispielsweise auch das Beethoven Orchester gehört, wird im Impfzentrum und im Gesundheitsamt eingesetzt. „Eine Ausgangsbeschränkung sehen wir als Stadt derzeit nicht als sinnvoll an, weil wir nicht erkennen können, welche positive Auswirkung auf das Infektionsgeschehen damit verbunden sein könnte“, sagte Dörner. Die Maßnahmen müssten klar erkennen lassen, dass sie die Situation verbessern. „Wir haben abends keine Zusammenrottung von Gruppen, ich sehe diese Problemlage nicht.“

Elternbeiträge für Kitas sollen ausgesetzt werden

Am Wochenende sollten gemäß Vorgaben des Landes die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Kitas oder in die Schulen schicken – mit dem Appell, es nicht zu tun. „Dennoch kamen am Montag deutlich mehr als die Hälfte der Kinder in die Schulen und Kitas. Eine Leiterin einer städtischen Einrichtung, die namentlich nicht genannt werden möchte, zeigt dafür Verständnis: „Der Appell der Landesregierung ist ja gut und schön. Aber viele Eltern haben keinen Urlaub mehr und es sind noch einige Tage bis Weihnachten, die überbrückt werden müssen.“

Dass Eltern vor einer großen Herausforderung stehen, erkannte auch Dörner und kündigte an: „Für die Zeit der Notbetreuung in den Kindestageseinrichtungen werden wir wieder die Elternbeiträge aussetzen.“ Konkrete Maßnahmen, um Familien zu entlasten, könne man als Kommune nicht beschließen, dazu seien Bund und Land nötig. Gleichzeitig forderte sie die Arbeitgeber auf, „ebenfalls Verständnis für die Nöte der Eltern zu haben und ihre Spielräume zu nutzen, wo irgend möglich die Arbeit von zu Hause zu ermöglichen.“

Große Verunsicherung gibt es bei den Eltern von Kita-Kindern und deren Erziehern. In der evangelischen Kindertagesstätte in Endenich stand an Montagmorgen das Telefon nicht still. Immer wieder erklärte Kita-Leiterin Elke Kirschner den Eltern die Modalitäten: Sie dürfen die Kinder bringen, allerdings hat die Landesregierung alle gebeten, die es ermöglichen können, die Kinder zu Hause zu lassen. „Ich habe den Eltern bereits am Freitagnachmittag eine Mail geschickt, einige haben sich auch umgehend zurückgemeldet und mir mitgeteilt, ob sie ihre Kinder bringen oder zu Hause lassen wollen.“ Gut zwei Drittel der 64 Kinder sind es dann am Montagmorgen doch geworden, die in der Einrichtung betreut werden müssen. Kein Pappenstil, da ausgerechnet an diesem Tag auch einige Erzieherkräfte ausfallen. „Der überwiegende Teil meiner Eltern zeigt Verständnis und hat zugesagt, sie werden sich bemühen, für die restlichen Tag, die wir noch geöffnet haben, andere Lösungen zu Hause zu finden.“ Kirschner ist froh, dass die Einrichtung zwischen den Tagen regulär geschlossen hat, „dann können wir mal alle Luft holen“, sagt sie. Wie es dann weitergeht, ist zurzeit offen. „Ich kann den Eltern nichts versprechen. Wenn nichts anderes beschlossen werde, bleibe es erst einmal bei einem Notbetreuungsangebot bis zum 10. Januar.“ Da die Eltern anders als im Frühjahr beim Lockdown jetzt aber selber entscheiden könnten entscheiden, ob sie das Angebot annehmen wollen oder nicht, könne sie auch nicht vorhersagen, wie viele Kinder am Ende kämen. Nach bisherigem Stand sei ein Nachweis, dass man eine Betreuung brauche, nicht vorgesehen. Dementsprechend sei auch nicht geplant, dass Erzieher zu Hause bleiben können.