Europawahl in Bonn am 9. Juni Keine Wahl ohne Wahlhelfer

In weniger als drei Wochen ist Europawahl – doch wählen können die Bürger nur, wenn am 9. Juni in den Kommunen ausreichend Wahlhelfer bereitstehen. Düsseldorf und Münster sind aktuell noch auf der Suche nach Hunderten Freiwilligen, meldet die Deutsche Presseagentur (dpa). Wie steht es um Bonn und die Region?