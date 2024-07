Umstrittenes Modell Keine Zustimmung zur Bezahlkarte für Asylbewerber in Bonn

Die Bezahlkarte für Asylbewerber wird in Bonn vorerst nicht eingeführt. Der Stadtrat lehnte einen Antrag des Bürger Bundes Bonn (BBB) ab, einen Grundsatzbeschluss in der Sache zu fassen. Der BBB hatte vorgeschlagen, sich dem für Nordrhein-Westfalen geplanten Modell anzuschließen. Der Bundestag hatte im April einer einheitlichen Rechtsgrundlage zugestimmt. Ziel ist es, Beziehern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz möglichst kein Bargeld mehr auszuhändigen, um Anreize für illegale Einwanderung zu unterbinden. Die Einführung ist umstritten. Es gibt Zweifel daran, dass Geldströme in die Herkunftsländer der Empfänger fließen und an der abschreckenden Wirkung für Flüchtlinge, künftig nach Deutschland zu kommen.